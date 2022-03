MTOSB ÖĞRENCİLERİ AMERİKA’YA GİTTİ

9-13 Mart tarihleri arasında Amerika’nın Los Angeles kentinde yapılacak olan ve 50 takımın mücadele edeceği turnuva öncesinde, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Pınar Özal Kanık ve Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esma Kök ile birlikte MTOSB Başkanı Sabri Tekli’yi ziyaret eden öğrenciler, ‘kupa’ sözü verdiler.

Öğrencilerin ziyaretinde konuşan Başkan Tekli, "FIRST Robotik Yarışması (FRC) uluslararası liseler arası robotik yarışmasıdır. Her yıl dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerinden oluşan takımlar, koçlar ve mentorlar, 6 haftalık zaman diliminde 56 kilo ağırlığında oyun oynayan robot inşa ederler. Robotlar topları hedef yerlere atmak, diskleri belirli hedeflere atmak, barlara asılmak ve robotları denge kirişlerinde dengelemek gibi görevleri tamamlarlar. Oyun, gerekli görevlerle her yıl değişir. Takımlara standart parça seti verilirken aynı zamanda kendilerine bir bütçe oluşturup özel parçalar almaları veya üretilmesine teşvik edilir. FIRST Robotik Yarışması, çocuklara saygı çerçevesi içerisinde teknolojik mücadeleyi aşılayan bir program. Bizim lisemizin öğrencileri de bu konuda kendilerini fazlasıyla geliştirdiler. Amerika’ya giden takımımıza başarılar diliyorum. Burada öncelik kupa kazanmak değil, başarılı bir şekilde ülkemizi, Mersinimizi ve MTOSB’yi temsil etmeleridir. İnanıyorum ki, Amerika’da elde ettikleri tecrübe ile takımımız bambaşka bir vizyon kazanacak" dedi.