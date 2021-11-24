MODERN ERİŞİM EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ COŞKUYLA KUTLADI

Modern Erişim Eğitim Kurumları 24 Kasım Öğretmenler Gününü coşkuyla kutladı.

Modern Erişim Eğitim Kurumları'nın BN Otel'de bütün öğretmenleri ile düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında konuşma yapan Modern Erişim Eğitim Kurumlarının mimarı kurucu Ferdi Çokkeser, “Modern Erişim Eğitim Kurumları anaokul, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, sağlık meslek lisesi, çarşı kurs ve Toroslar kurs olmak üzere Mersin’de 4 şubesi ile 1992 yılından beri eğitim hizmeti vermekteyiz. Değerli öğretmenlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Eğitimin en temel dinamiği de öğretmenlerimizdir. Onların bize kattıkları değer yargıları, bilgi, ahlak bizim yarınlarımızın ne olacağını belirleyen hususlardır" dedi.

Program sonunda Modern Erişim Eğitim Kurumları kurucusu Çokkeser, Modern Erişim Eğitim Kurumlarında 5 yıl ve üzeri yıldır görev yapan öğretmenlerine teşekkür plaketi takdim etti.