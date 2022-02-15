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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER : '' 60 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ ''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini açıkladı. Bakan Özer, “Bugün itibariyle Covid salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi.

EĞİTİM 15.02.2022, 15:00 15.02.2022, 15:03
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER : '' 60 YILLIK ÖZLEM SONA ERDİ ''
Bir dizi program için Gaziantep’te bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini açıkladı. Bakan Özer, “Bugün itibariyle Covid salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi. Öğretmenlik meslek kanunu ile 60 yıllık özlemin sona erdiğini de açıklayan Bakan Özer, kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitimlilerin devam zorunluluğundan muaf olacağını söyledi.
Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir dizi ziyaret ve program için bulunduğu Gaziantep’te valilik ziyareti sırasında eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edileceğini açıklayan Bakan Özer, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de tüm sınıfları kapalı hiçbir okulun bulunmadığını söyledi. Öğretmenlik meslek kanunu ile 60 yıllık özlemin nihayetini erdiğini de açıklayan Bakan Özer, kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitimlilerin devam zorunluluğundan muaf olacağını söyledi.

“Salgın nedeniyle tüm sınıfları kapalı olan okulumuz bulunmamakta”

Bakan Özer, Gaziantep Valiliği ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “7 Şubat’ta başlamış olduğumuz ikinci dönemde yine yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu’nun önermiş olduğu kriterleri yerine getirerek bu dönemi de yüz yüze eğitim olarak nihayetlendireceğiz. Bugün itibariyle Covid-19 salgını dolayısıyla tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. Okullarımız her türlü tedbiri alarak bu süreçten de başarılı bir şekilde çıkacaktır” dedi.

“Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitimliler devam zorunluluğundan muaf olacak”

Son dönemde özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitimliler konusunda ciddi şikayetler geldiğini de belirten Bakan Özer, “Kronik rahatsızlığı olan ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin salgın nedeniyle okullara erişimi ile ilgili sıkıntıları olduğu yönünde şikayetler geldi. Dolayısıyla kronik hastalığı olan ve bunu sağlık belgesi ile belgelendiren öğrencilerimizi ve her kademede özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizi bu dönem devam zorunluluğundan muaf tutacağız. Devam mecburiyetleri olmayacak” ifadelerini kullandı.

“60 yıllık özlem sona erdi”

Öğretmenlik meslek kanununun yürürlüğe girmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan ve 60 yıllık özlemin sona erdiğini ifade eden Bakan Özer, “Milli Eğitim Bakanlığı yönünden dün çok tarihi bir gündü. 60 yıllık özlem olan öğretmenlik meslek kanunu 7354 sayılı kanunla ilk defa yasalaşmış ve yürürlüğe girmiş oldu. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik meslek kanunu uygulanması ile ilgili yönetmeliği de hazırladık ve tüm eğitim paydaşlarımızın görüşüne açtık. 15 Mart tarihine kadar tüm STK’lardan, öğretmenlerden, eğitimcilerden gelen görüşlere göre öğretmenlik meslek kanunu yönetmeliğine son şeklini vereceğiz ve uygulamaya başlayacağız. Bu kararın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Tüm arkadaşlarımızla eğitim için sahadayız”

Bakanlık olarak tüm ekipleriyle eğitimin daha iyi yerlere gelmesi için sahada olduklarını açıklayan Bakan Mahmut Özer, “Tüm arkadaşlarımızla sahadayız. Geçen hafta İstanbul sonrasında Konya sonra Ordu iline gittik. Sahada sorunları görmek o sorunları çözmek ve eğitim kalitesini arttırmak için tüm ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bugün de Gaziantep’teyiz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’e güzel müjdelerimiz olacak”

Gaziantep’teki eğitim çalışmaları ile ilgili de açıklama yapan ve birtakım müjdeleri olduğunu söyleyen Bakan Özer, “Gaziantep’teki eğitimin seviyesini çok daha yukarılara çıkartmak için bir toplantı yapacağız. Son dönemlerde Gaziantep’ten çok güzel haberler alıyoruz. Eğitimin tüm kademeleri ile ilgili burada birlik ve beraberlik var. Bu süreci yürüten Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz arsa temin edilmesinden okulların tüm ihtiyaçların giderilmesine kadar her zaman bize destek oluyorlar. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e çok teşekkür ediyorum. Sorunların çözümü konusunda sürekli istişarelerde bulunduk. Bu toplantıda Gaziantep’in eğitimde geldiği konumu, yapılması gerekenleri görüşeceğiz. Toplantı sonrasında Gaziantep için müjdelerimiz olacak” diye konuştu.

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