MEZİTLİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MTAL TÜBATAK FUARINA YOĞUN İLGİ

Mersin Mezitli İlçesi , Mezitli Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK Fuarı törenle açıldı.

Mezitli Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK Fuarında Matematik Öğretmeni Esra Karlık Arın'ın Proje Yöneticiliğini yaptığı , 17 Öğretmen ve 75 öğrencinin hazırladığı 25 proje Okul Bahçesinde yapılan tören ile davetlilerin ilgisine sunuldu.

TÜBİTAK Fuarı açılış Törenine Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun KIlıç , Türk Eğitim - Sen ve Türkiye Kamu - Sen İl Başkanı Metin ErcanŞube Müdrüleri , Okul Müdürleri , Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.

Projelerin sergilendiği sandları tek tek gezerek bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç , Bilimin , Tekniğin yanında Kültürel değerlerimize de sahip çıkan çalışmalarda emeği geçen Okul Müdürümüzü , Proje Sorumlusu arkadaşımızı , görev alan Öğretmen ve Öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum dedi.