MEZİTLİ MERKEZ ORTAOKULU TÜRKİYE FİNALLERİNDE

Mersin Mezitli İlçesi , Mezitli Merkez Ortaokulu , Halk Oyunları ekibi Akdeniz Bölge 3.sü oldu.

Ortaokullar arası Halk Oyunları yarışmasında Mersin 1.si olarak Akdeniz Bölge yarışmasına katılmayı hak kazanan , Mezitli Merkez Ortaokulu Halk Oyunları ekibi , Isparta'da yapılan Akdeniz Bölge şampiyonasında 83 puan ile Akdeniz Bölge 3.sü olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Isparta'da yapılan yarışmalarda Antalya 88 puan ile 1. olurken Burdur , 87 puan ile 2.oldu.