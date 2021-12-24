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MEZİTLİ BELEDİYESİNİN KOMPOST PROJESİ ÜNİVERSİTE DE TEZ KONUSU OLDU

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek ve tarımsal üretime destek vermek amacıyla hayata geçirdiği kompost üretimi seferberliği üniversitede tez konusu oldu.

EĞİTİM 24.12.2021, 15:14 24.12.2021, 15:33
MEZİTLİ BELEDİYESİNİN KOMPOST PROJESİ ÜNİVERSİTE DE TEZ KONUSU OLDU

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinin dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek ve tarımsal üretime destek vermek amacıyla hayata geçirdiği kompost üretimi seferberliği üniversitede tez konusu oldu.

Erciyes Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri, Mezitli’ye gelerek çekimler yaptı. Temmuz ayında başlatılan ve Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra gönüllü vatandaşların büyük destek verdiği projenin belgesel çekimleri için Atatürk Mahallesinde kurulan semt pazarına gelen öğrencilere Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve projenin detaylarını öğrenmek amacıyla gelen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem de eşlik etti. Başkan Tarhan’ın yanı sıra Mardin ve Diyarbakır’da kurdukları sistemle başarı kazanan sosyal girişimci Ebru Baybara Demir, gönüllü olarak projede yer alan Mezitli Soroptimist Kulübü üyeleri, gönüllü vatandaşlar ve belediye çalışanları çalışmaların başlamasından bugüne kadar geçen süreci kameraya anlattı. Gönüllülerin de desteğiyle çöpe gidecek olan onlarca kilo atığın değerlenmesini sağladıklarını dile getiren Başkan Tarhan, pazarın sona ermesiyle birlikte ellerine tırmık ve poşetleri alan gönüllülerin atık toplamasının bir seferberliğe dönüştüğünü ifade etti. Mezitli’de belediye çalışanlarının ve gönüllülerin işi sahiplenmesiyle kısa sürede çok önemli bir mesafe katettiklerinin altını çizen Tarhan, “İlk çalışmamızdan ürettiğimiz kompostlar dönüşümünü tamamlamak üzere. Bunları çiftçilerimize önümüzdeki günlerde dağıtacağız. Biz bunun yanında başka bir mutluluğu daha yaşıyoruz. Kompost üretimimiz adeta seferberliğe dönüşerek dev bir proje oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yanı sıra gönüllümüz Ali Düdükçü’nün idaresinde pazarlarda görev yapacak gönüllülerin haftalık çalışma çizelgesi yayınlanıyor. Atıklar tespit ediliyor. Proje herkese tek tek anlatılıyor. Daha çok sayıda gönüllünün desteği alınmaya çalışılıyor. Ben de aralarında profesör, doktor, öğretmen, kimyager gibi meslek gruplarından bir araya gelen insanlarımızın sebze meyve atığı toplamasına destek vermek amacıyla zaman zaman semt pazarına geliyorum. Yine gönüllülerimize ve belediye çalışanlarımıza sıcak çorba ikramında bulunarak da bu soğuk havalarda ısınmalarına destek oluyoruz.” dedi.

Her zaman üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Tarhan, "Üreticilerimizin yüklerini hafifletiyoruz. Üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç ve gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Yine Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Gelişen teknolojiyle birlikte tarımsal verimin arttırılması adına Mersin Üniversitesinden değerli hocalarımızın gönüllü destekleriyle mikrobiyal gübre dağıtımını yaptık. Şimdi de Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi ile kompost üretimine başladık. Bundan sonra da hayata geçirdiğimiz yeni projelerimizle tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Bize bu çalışmamızda destek olan gönüllülerimize, pazarcı esnafımıza ve işi sahiplenerek başarıya ulaşmasını sağlayan personelimize teşekkürlerimi sunarım" şeklinde konuştu.

Şarkılar ve türküler eşliğinde atıkların toplandığı buluşmanın ardından, gönüllüler tarafından projenin Mezitli’de yayılmasına öncülük eden Tarhan ve girişimci Ebru Baybara Demir’e çiçek verilirken, Mezitli Belediyesi tarafından da çorba ikramı yapıldı.

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