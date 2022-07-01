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MEZİTLİ BELEDİYESİ ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNDE MEZUNİYET SEVİNCİ

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gündüz Bakım Evleri bünyesinde eğitim gören minik öğrenciler, 2021-2022 eğitim dönemi mezuniyet coşkusu yaşadı.

EĞİTİM 01.07.2022, 14:29 01.07.2022, 15:02
MEZİTLİ BELEDİYESİ ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNDE MEZUNİYET SEVİNCİ

Mezitli Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gündüz Bakım Evleri bünyesinde eğitim gören minik öğrenciler, 2021-2022 eğitim dönemi mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kreşler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bircan Tüfekçioğlu, Enis-Necip Tüyeni ve Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakım Evlerindeki çocuklar için Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve öğrenci aileleri de katıldı. Çocukların şarkılar söyleyip, dans ederek mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadığı törende, aileler de bu heyecana ortak oldu. Öğretmenleri tarafından verilen eğitimlerle hazırladıkları gösterileri aileleri için sergileyen minik mezunlar, yaşamlarında ilk kez diploma almanın ve keplerini havaya fırlatmanın mutluluğunu yaşadılar.

Çocuk Gündüz Bakım Evleri Eğitim Koordinatörü Nezaket Aktaş, 6. dönem mezunlarını vermenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimizi bir üst okula uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Geride kalan 6 yıl boyunca öğrencilerimizle ve velilerimizle kocaman birer aile olduk. Birinci çocuğunu mezun ettiğimiz ailelerimiz ikinci çocuklarını bizlere emanet ettiler. Yaptığımız başarılı çalışmalar bizi daha çok kamçılayacak ve çıtayı daha yükseğe taşıyarak, kendi kendimizle yarışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin önemine vurgu yaparak, "Okul hayatı ile ilk defa tanışan ve bir yıl boyunca sosyalleşme adına yapılan tüm adımları başarı ile tamamlayan minik öğrencilerimiz, eğitimlerini başarıyla bitirme ve ilk kep atma töreninin heyecanı yaşadı. Şu an çocuk gündüz bakımevi sayımız üçe yükseldi. Hiç şüphesiz ki okulumuz, kolejlere rakip olmaya başladı. Şu an Mersin’in en güzel anaokullarına sahibiz. Onlara en güzel geleceği sağlamak görevimiz. Çocuklarımız, yaşama sevincimiz ve geleceğimizin güvencesidir. Onlar için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki gülücüleri görmek bizlere moral veriyor. Tüm velilerimize çocuklarını güvenip bizlere teslim ettiği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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