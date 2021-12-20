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MEÜ PERSONELİNE 'YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ' VERİLDİ

Mersin Üniversitesi (MEÜ) personeline ‘Yangın Güvenliği Eğitimi’ verildi. Acil durum ekiplerinin yarı profesyonel itfaiyeci olduklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Eğitim Şube Amiri Davut Yeşilyurt, ekip üyelerinin yangın güvenliği konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

EĞİTİM 20.12.2021, 11:09 20.12.2021, 11:19
MEÜ PERSONELİNE 'YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ' VERİLDİ

Mersin Üniversitesi (MEÜ) personeline ‘Yangın Güvenliği Eğitimi’ verildi. Acil durum ekiplerinin yarı profesyonel itfaiyeci olduklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Eğitim Şube Amiri Davut Yeşilyurt, ekip üyelerinin yangın güvenliği konusunda bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, Yangın Güvenliği Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında düzenlendi. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitimi, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Eğitim Şube Amiri Davut Yeşilyurt verdi. Eğitime, MEÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeki Yarar ve üniversitenin “Söndürme, Kurtarma ve Koruma” destek ekip üyeleri katıldı.

“Acil durum ekipleri, yanı profesyonel itfaiyecidir”

Eğitim Şube Amiri Yeşilyurt, binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 126. maddesine atıfta bulunarak, 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde acil durum ekipleri oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Profesyonel itfaiye ekiplerinin yangın yerine ulaşmalarına kadar kurum ve kuruluşlardaki acil durum ekiplerinin yarı profesyonel itfaiyeci olduğunu ve ilk müdahaleyi yapmak durumunda kalabileceklerini ifade eden Yeşilyurt, “Öğrencilerin olduğu bir yerde ekip üyesiyseniz yangın güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalısınız, yani bu işi öğrenmelisiniz. Bir yangın durumunda butonu çalıştıracak kişinin, insanları yönlendirecek kişilerin sorumluluklarını bilmeleri gerekiyor” dedi.

“3 dakikada yangın bulunduğu ortamı sarıyor”

Yangını, “kontrolden çıkan yanma olayı” olarak tanımlayan Yeşilyurt, yangın üçgenini oksijen, ısı ve yancı madde olarak sıraladı. Yangınların bilim insanları tarafından A, B, C, D ve E sınıfı olarak sınıflandırıldığına dikkat çeken Yeşilyurt, her bir yangının söndürülme yöntemi ve maddesinin farklı olduğunun altını çizdi. Yangının 3 dakikada bulunduğu ortamı sardığını ve yangını bertaraf edenin ilk müdahale olduğunu belirten Yeşilyurt, “Hangi tip söndürücüyü hangi yangında kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Örneğin D tozlu söndürme maddesi metal yangınlarda kullanılıyor” diye konuştu.

Yeşilyurt, yangın yerindeki tehlikeleri de yangının büyüme hızı, patlama, çökme, elektrik ve kimyasal tehlikeler, zehirli gazların oluşturduğu solunum zorluğu tehlikesi, yangının safhalarındaki tehlikeler, yangının bileşenlerinin yangının yayılmasına etkileri olarak sıraladı. İnsan vücudu ve solunum sistemlerinin 65 santigrat sıcaklığına sınırlı bir sürede dayanabileceğini ifade eden Yeşilyurt, 120 santigratta 15 dakika, 143 santigratta 5 dakika ve 177 santigratta 1 dakika dayanabileceğine işaret etti. Yeşilyurt, “İnsan vücudunun dayanabileceği sıcaklık dereceleri de dikkate alındığında yangın yerine kesinlikle ısıya dayanaklı kıyafetle girilmelidir” ifadelerini kullandı.

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