MEÜ KARİYER MERKEZİ'NİN BAŞARILARI ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl açıklanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi öğrenci ve mezunlara yönelik gerçekleştirilen faaliyetler açısından tüm kamu üniversiteleri içinde on yedinci sırada yer aldı.

Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, her yıl Kariyer Merkezi olarak öğrenci ve mezunlarımıza yönelik birçok faaliyet düzenlediklerini ve elde edilen başarıdan dolayı da çok mutlu olduklarını ifade etti.

Prof. Dr. İlhan Ege, “YÖK 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nda yer alan bu başarımız, doğru yolda olduğumuzun göstergesi olması açısından bizi sevindirdi. Zaten çalışmalarımızda çıktılar bizim için çok önemli. Yüz yüze eğitimin tekrar başlaması ile her hafta bir etkinlik hedefimizle çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’nın belirlediği ilk on üniversite içinde yer alma hedefine de 2022 yılında Kariyer Merkezi olarak biz de çalışmalarımızla katkı sunmak istiyoruz. Desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya, tüm yönetim kurulumuz ve ekibime, Üniversitemiz akademik ve idari personeline teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.