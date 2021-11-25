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MESLEKİ EĞİTİMİN YENİ ADRESİ MEZİTLİ OLUYOR

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Meclisinin onayı sonrası eski Davultepe Belediyesi hizmet binasının 5 yıllığına mesleki eğitim ve teknoloji merkezi olarak kullanılması, Başkan Neşet Tarhan ve Mersin Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer arasında yapılan protokol ile imza altına alındı.

EĞİTİM 25.11.2021, 14:26 25.11.2021, 15:34
MESLEKİ EĞİTİMİN YENİ ADRESİ MEZİTLİ OLUYOR

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Meclisinin onayı sonrası eski Davultepe Belediyesi hizmet binasının 5 yıllığına mesleki eğitim ve teknoloji merkezi olarak kullanılması, Başkan Neşet Tarhan ve Mersin Esnaf Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer arasında yapılan protokol ile imza altına alındı.

Protokol uyarınca, daha önce Tarım İlçe Müdürlüğü olarak kullanılan binanın bir katı, yanında bulunan depo ve alan bedelsiz olarak, ESOB’a devredildi. Kurumların anlaşması halinde 5 yıllık protokol uzatılabilecek. Binanın ikinci katında bulunan Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ise aynı yerinde hizmet vermeye devam edecek. Gerçekleştirilen protokol imza töreninde Başkan Tarhan ve Talat Dinçer’in yanı sıra aynı zamanda Mezitli Belediye Meclis üyesi de olan Mezitli esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Bünyamin Önel ve belediye bürokratları da hazır bulundu. Başkan Tarhan’a gösterdiği duyarlı yaklaşım nedeniyle teşekkür eden ESOB Başkanı Dinçer, “Daha önce kullandığımız bina ilgili proje değişikliği yapıldığından yeni yer arayışına girdik. Başkanımız sağ olsun, eski Davultepe Belediye binasının kullanımını konusunda bir kapı açtı. Başkanımızın destekleri sayesinde buradan yetişecek çıraklar her zaman olduğu gibi iyi ve dürüst birer usta olarak çıkacaklar. Başkanımıza, belediye meclis üyelerimize ve destek veren bürokratlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Ahilik kültürünün devam etmesinin yolunun usta-çırak ilişkisinin sağlıklı şekilde yürümesi olduğunun altını çizen Başkan Tarhan da “Gençlerimizin, çalışma hayatında seçtikleri mesleği daha iyi öğrenmesi için çıraklık eğitimin büyük öneme sahip olduğunu biliyoruz. ESOB’un böyle bir yer arayışı içerisinde olduğunu duyduğumuz zaman yardımcı olmak istedik. Meclis üyelerimiz de buna oy birliği ile destek oldu. Her geçen gün daha fazla büyüyen gelişen Mezitlimizde özellikle gençlerimizin yeni iş sahibi olması, istihdamın artması ve mesleki eğitimin daha kaliteli olabilmesi için attığımız bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Başarılı bir işbirliği ile esnaf sektörüne daha büyük destekler vermek en büyük dileğimiz” diye konuştu.

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