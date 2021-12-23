MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin'de 55 meslek lisesinde Mesleki Eğitim Programları'nın açılmış olup öğrenci kayıtlarının başladığını duyurdu.

55 meslek lisesinde Mesleki Eğitim Programları'nın açılması üzerine Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mesleki Eğitim Merkezinde incelemelerde bulundu.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "14 yaşını geçen, ortaokul mezunu her vatandaşımızın kayıt yaptırabileceği Mesleki Eğitim Merkezleri, öğrencilerine meslek edinme, öğrenirken aktif çalışma ve ücret alma olanağı sağlamaktadır. Ortaokul mezunu olup meslek edinmek, iş kurmak, gelir elde etmek isteyen tüm vatandaşlarımızı istihdam garantili mesleki eğitim veren, uluslararası geçerliliği olan Mesleki Eğitim Merkezlerimize kayıt olmaya davet ediyoruz" dedi.