MESKİ PERSONELİNE “MESKİ AKADEMİ YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ” VERİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, bünyesinde görev yapan farklı kademelerdeki yöneticilere yönelik “MESKİ Akademi Yönetim ve Liderlik Eğitimi” düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eğitim, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efe Efeoğlu tarafından verildi. Eğitimde açılış konuşmasını yapan MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, tüm katılımcılara teşekkür ederek, düzenlenen eğitimin amacının; MESKİ’de istihdam edilen farklı kademelerdeki yöneticilerin yönetim ve liderlik becerilerinin geliştirilmesi, yönetim ve liderlikle ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmaları, astları, üstleri ve mesai arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmaları, işe ve sosyal hayata dönük niteliklerinin ve işlerine yönelik motivasyonlarının artırılması olduğunu belirtti.

Yetişkin eğitimi (Androgoji) prensipleri çerçevesinde verilen eğitimler, katılımcıların sergileyecekleri öğrenme transferinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla eğitim oyunları, videolar, testler, rol oyunları, farkındalık oluşturan çalışmalar ve uygulamalar ile gerçekleştirildi.

Her eğitimin sonrasında katılımcıların eğitim ve eğitmene karşı memnuniyetleri, eğitim etkinliği ‘Eğitim Değerlendirme Formu’ ile değerlendirmeye alındı ve katılımcılara sertifika verildi.