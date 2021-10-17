MERSİN YENİŞEHİR PROJE ANADOLU İHL TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Mersin Yenişehir İlçesi Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi , İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde katıldığı proje ile Türkiye 1.si oldu.

Mersin Yenişehir İlçesi Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi , Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi'nde '' Severek-Sevdirerek Puzzle Tarzı Okuma ! '' adlı çalışması ile ' Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam Tematik Alanı ' dalında Türkiye 1.si oldu.Türkiye birincisi olan Okulun ödülünü Edebiyat Öğretmeni Hami Şeneldir , İstanbul'da İmam Hatip Okullarının kuruluşunun 70. yıl dönümü kutlama töreninde aldı.

Okul Müdürü Fatin Rüştü Tuncer , Türkiye birincisi olan çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.