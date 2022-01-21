MERSİN VALİSİ ALİ İHSAN SU'NUN KARNESİ PEKİYİ !

Mersin'de 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminin 1. yarısının sona ermesiyle binlerce öğrenci, karne alma sevinci yaşadı.

Kardelen Anaokulunda gerçekleştirilen karne töreninde, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Burada konuşan Müdür Koca, 1. kanaat dönemini sağlıkla, başarıyla tamamladıklarını söyledi. Bu süreçte el birliğinin çok önemli olduğunu belirten Koca, " Bu anlamda tüm meslektaşlarıma, öğrencilerime ve velilerimize yürekten teşekkür ediyor, 2. kanaat dönemini de hep birlikte sağlıkla geçirmeyi temenni ediyorum. Öğrencilerimiz bizim için en kıymetli varlıklardır. Onları notlarıyla değil yüreklerinde sevgiyle, gösterdikleri emekle, gözlerindeki ışıkla değerlendiriyor, bağrımıza basıyoruz. Öğrencilerimiz tatillerini bol bol dinlenerek, oyun oynayarak, kitap okuyarak, aileleriyle ve sevdikleriyle vakit geçirerek en verimli şekilde değerlendirsinler. Onların okumaları, hayata bilinçle, bilgiyle hazırlanmaları bizlerin en büyük temennisidir. Bu temenniyle bir kitap toplama kampanyası başlattığımızı tüm hayırsever vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Vatandaşlarımız, okudukları kitapları evlerine en yakın okulumuza götürerek bağışlayabilir, öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkı sunabilirler. Vatandaşlarımızın okullarımıza ulaşma imkanları yoksa her ilçemizde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezlerimize bir telefonla ulaşabilirler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki sorumlu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın evlerine giderek bağışladıkları kitapları almak için her zaman hazırlar. Bizlerin tüm gayesi vatandaşlarımızla el birliği içinde evlatlarımızın daha çok kitaba ulaşabilmesini sağlamak, onların iyi eğitim almaları yanında kültürel birikimlerine de katkı sağlamaktır" dedi.

Bu ara tatilde Milli Eğitim Bakanlığının çok önemli bir çalışmayı daha başlattığını kaydeden Koca, "Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurarak öğretmenlerimizin MEBBİS ya da e-devlet şifreleriyle kolayca ulaşabileceği ve seminerlerini tamamlayabileceği bir ağ kurdu. Öğretmenlerimiz ÖBA sayesinde 9 farklı konuda kolayca eğitim alabilecek, seminerlerini tamamlayan öğretmenlerimiz MEBBİS üzerinden e-sertifikalarına sahip olabileceklerdir. Tüm meslektaşlarımı bu kıymetli eğitimlerden istifade etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardandan Vali Su ve Koca, öğrencilere karnelerini dağıttı. Çocuklarla yakından ilgilenen Vali Su, bir süre onlarla sohbet etti.

Minik Öğrenciler de Vali Ali İhsan Su ve İl Müilli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya sürpriz yaparak onlar için hazırladıkları karneleri takdim ettiler.