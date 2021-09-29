MERSİN ÜNİVERSİTESİ’NDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI

HES kodu ve aşı sorgulamasının ardından maskeli bir şekilde sınıflara alınan öğrenciler, uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze eğitime başlamış olmanın ve kampüse geri dönmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, alınan tedbirlerle Mersin Üniversitesi’nin yeni döneme hazır olduğunu belirterek, "Uzun süredir dört gözle beklediğimiz yüz yüze eğitime başladık. Bizler de bu süreçte elimizden gelen bütün fedakarlıkları öğrencilerimiz için yapıyoruz. Öğrencilerimizden de ricam aşıları tamamlamaları, bunun yanı sıra maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları. Eminim ki bunlar olduğunda hepimiz aksamaya uğramadan dönemi bitirebiliriz. Yeni dönem hepimize hayırlı olsun” dedi.

Yüz yüze eğitime devam edilebilmesi açısından büyük önem arz eden Covid-19 aşılarının uygulanmasına ise Çiftlikköy Kampüsünde yer alan mobil aşılama aracında devam ediliyor. Randevusuz ve daha hızlı bir şekilde, kalabalık ortamlara girmeden, kişisel temasın az olduğu alanda sağlıklı bir şekilde aşılamanın sürdürülmesi için MEÜ tarafından İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ve merkezi yemekhane önünde yer alan mobil aşılama aracı hem personele hem de öğrencilere hizmet veriyor.

MEÜ merkez yemekhanesi ve çarşı kafe de hijyen kurallarına uygun bir biçimde öğrencilerin hizmetine girdi. Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin kampüs içi ulaşımını kolaylaştırmak için de servis otobüsleri ring seferlerine başladı. 08.00-10.00 saatleri arasında kesintisiz olacak şekilde düzenlenen ve daha sonraki saatlerde sık aralıklarla yapılacak olan seferler, kampüs girişi ve kız öğrenci yurdu arasında karşılıklı olarak sağlanacak.