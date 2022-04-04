MERSİN TOROSLAR'DAN ''DÜNYAYI YEŞERTEN ÇOCUKLAR ''

Mersin Toroslar İlçesi Selçuklar İlkokulu Öğretmenleri , Alev Demir Gülay ve Taner Gülay'ın ortaklarından olduğu eTwinning projesi 'Dünyayı Yeşerten Çocuklar' başarılı bir şekilde yürütülmekte.

Mersin Toroslar İlçesi Selçuklar İlkokulu Öğretmenelri , Alev Demir Gülay ve Taner Gülay'ın yürütücü ortak olduğu , Mersin Mezitli İlçesi'nden iki okul 5 Öğretmen , Akdeniz İlçesi'nden iki okul iki öğretmen , İstanbul Kağıthane İlçesi'nden bir okul ve Kuzey Makedonya'dan iki öğretmen tarafından yürütülen proje çalışmaları devam etmekte.

Proje hakkında ilgi veren Alev Demir Gülay , '' Projemizde öğrencilerimize doğa sevgisi kazandırarak, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar konusunda küçük yaşlarda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde insani faktörler ve iklim değişikliğinden kaynaklanan yangınlar yüzünden bir çok ormanı kaybettik. Geleceğimizi tehdit eden bu tür çevre sorunlarına karşı bilinçli nesiller yetiştirmek biz öğretmenlerin temel görevidir. Projemizde doğayı korumanın önemini işbirliği içinde çeşitli etkinliklerle ve web 2.0 araçlarıyla öğrencilerimize aşılamayı hedefliyoruz. Aileleri de projeye dahil ederek çevremizi korumanın ve geri dönüşümün önemi konusunda öğretmen, öğrenci, veli dayanışmasını aktif bir şekilde uygulayarak daha verimli bir proje yapmayı planlıyoruz. Projemiz Şubat ayında başlayıp mayısın ilk haftası bitecektir. Her ay ortak ürünlere ve bireysel çalışmalara yer vereceğimiz projede online toplantılarla fikir alışverişi yapacağız. Projemizin her aşamasında öğrencilerimiz aktif rol oynayacaktır '' dedi.