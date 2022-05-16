MERSİN POLİSİ ÖĞRENCİLERİ BİLGİLENDİRİYOR

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şevket Pozcu Anaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilere kişisel güvenlik tedbirleri, genel asayiş konuları, trafik kuralları, 112 acil yardım hattının kullanımı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması yapıldı.

Ziyaretin sonunda polisler, öğrencilerin sorduğu soruları yanıtladı.