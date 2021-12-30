MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN FOTOĞRAFÇILIK KURSU

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınları başta olmak üzere yapılan ormancılık faaliyetlerinin anlaşılır şekilde fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınması amacıyla Anamur’da görev yapan şoför ve operatörlerle personele yönelik Gazetecilik ve Dijital Fotoğrafçılık kursu başlattı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan şoför ve operatörler başta olmak üzere personele yönelik başlatılan fotoğrafçılık kursu, Anamur Halk Eğitim Müdürlüğü ‘Hayat Boyu Eğitim Programı’ kapsamında gerçekleştiriliyor. Anamur Orman İşletme Müdürlüğü lokalinde başlayan kurs, usta öğretici ile 200 saat sürecek.

Orman yangınları başta olmak üzere yapılan ormancılık faaliyetlerinin anlaşılır şekilde fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınmasının amaçlandığı kursa, zaman zaman fotoğrafçılıkta uzun yıllar deneyim sahibi fotoğrafçılar da davet edilerek seminer veriliyor. Enstantane, diyafram ve ISO üçlüsü ile fotoğraf çekim tekniklerinin anlatıldığı kursta, sadece fotoğraf makineleri ile değil cep telefonları ile de doğru fotoğraf çekimlerine ilişkin bilgiler veriliyor. Kompozisyon ve kadraj oluşturmanın da anlatıldığı kursta, personelin katılımı ile uygulamalar yapılıyor.

Kurs bitiminde kurum içerisinde personelin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açılacağı da belirtildi.