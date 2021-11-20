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MERSİN MEM OKULLARI FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Kütüphanesiz Okulların Kütüphane ihtiyacını gidermek için üretim seferberliği başlattı.

EĞİTİM 20.11.2021, 14:26
MERSİN MEM OKULLARI FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Kütüphanesiz Okulların Kütüphane ihtiyacını gidermek için üretim seferberliği başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 10 bin Okul İyileştirme Projesi kapsamında Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Kütüphanesiz Okul kalmasın anlyışı ile Mersin genelinde ihtiyacı olan Okullr için Meslek Liselerinde Kütüphane kurulması için üretim seferberliği başlattı. 
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada , '' Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan 10 bin Okulİyileştirme projesi kapsamında Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de harekete geçerek , Meslek Liselerimizin atölyelerinde üretim seferberliği başlattık.Mersin genelinde ihtiyaç duyulan her okulumuza kütüphane kazandırmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, retilen malzemelerin ihtiyaç sahibi okullarımıza dağıtımı da devam etmekte , projenin hayata geçirilmesi noktasında gayretli çalışmalarda bulunan mesai arkadaşlarıma , öğrencilerimize teşekkür ediyorum , inşallah Mersin'imizide kütüphanesiz okul kalmayacak '' dedi. 

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