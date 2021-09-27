MERSİN MEM'DEN TARİHİ BAŞARI !

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla İstanbul'da 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşti. İstanbul’da yapılan TEKNOFEST Yarışmaları’na Mersin’den 58 takım finalist olarak katıldı. 13 bin yarışmacının katıldığı bu büyük festivalden Mersin 4 ödülle döndü.

Festival sonunda ise ödüller sahiplerini buldu. Gifted Coder Mersin Deep Impact Gifted Coder Takımı İnsansız Su Altı Sistemleri Lise Kategorisin'de 2. oldu. Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İHL öğrencileri Teknogirls takımı 3. oldu. Abdülkadir Perşembe Vakfı MTAL okulu öğrencileri Duyarlı Genç takımı Çevre ve Enerji Teknolojileri Lise Kategorisi'nde 3.oldu ve Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Lise Kategorisi'nde 3. olarak Mersin'i gururlandırdı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, " 2020’de 7 finalist takımdan 2021’de 58 finalist takıma yükselen Mersinimiz 4 ödülle de başarısını taçlandırdı. Milli Teknoloji Hamlesi' nin mimarları öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.