MERSİN MEM'DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi KARGEM'in açılış töreni gerçekleştirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' nın ev sahipliğinde yapılan Kariyer Geliştirme ve Uygulama Merkezi KARGEM açılış törenine , Mersin Valisi Ali İhsan Su ve il protokolünün katılımlarıyla Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Mersindeki paydaş kurumlarla iş birliği içinde yürütülecek çalışmaların tanıtıldığı törende Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri mini bir konser verirken paydaşlar gelecekte yürütecekleri projelerin de ilk adımlarını attılar.