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MERSİN MEM'DE FLAŞ GELİŞME : O MÜDÜR AÇIĞA ALINDI
Mersin Mezitli İlçesi İçel Anadolu Lisesi'nde geçen hafta gerçekleşen öğretmen ve idarecilerin karıştığı olay sonunda inceleme başlatan Mersin Milli Eğitim İl Müdürlüğü soruşturmayı tamamladı.
EĞİTİM 07.06.2022, 11:24 07.06.2022, 11:30
Mersin Mezitli İlçesi İçel Anadolu Lisesi'nde geçen hafta gerçekleşen öğretmen ve idarecilerin karıştığı olay sonunda inceleme başlatan Mersin Milli Eğitim İl Müdürlüğü soruşturmayı tamamladı.
Mersin İl Milli Eğitim Müdüürlüğ tarafından açılan soruşturma sonucunda Mezitli İlçe Milli Eğtim Müdürülüğü Şube Müdürü Mustafa Seymenoğlu açığa alındı.Olaya karışan 3 öğretmen hakkında ise yer değişikliği kararı çıktı.
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