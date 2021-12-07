MERSİN'İN GURURU ALTIN, İL MÜDÜRÜ KOCA'YI ZİYARET ETTİ

Asya ve Singapur Okulları Matematik Olimpiyatı dünya birincisi 2. sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın ve annesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca' yı makamında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca Yenişehir İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Ezel Ali Altın ile yakından ilgilenerek, bu büyük başarı için kendisini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Küçük şampiyon Ezel Ali Altın, İl Müdürü Adem Koca' ya teşekkür ederek bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.