MERSİN'İN GELECEĞİNE ATILAN EN ANLAMLI İMZA

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Mersin , Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Turunçgil Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500'e yakın katılımcının beklendiği 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi , 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de gerçekleşecek. Tüm dünyadan danışman , üretici ve bilim insanlarının katılacağı programda turunçgile ilişkin binin üzerinde sunumun yapılması , teknik gezilerin düzenlenmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ulusal Turunçgil Konseyi işbirliği protokolü yapılarak kongrede sunulmak üzere etkinlik planlaması yapıldı. Uluslararası Turunçgil Kongresi vesilesi ile ülkemizin ve bölgemizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunarak öğrencilerin bireysel ve sosyal sorumluluklarını gelişmesini sağlamak amacıyla ilk etkinlik olarak Ulusal düzeyde "TURUNÇGİL HAYATTIR" resim yarışmasının hayata geçirilmesi planlandı.

Protokol imza törenine katılan Ulusal Turunçgil BaşkanıKemal Kaçma ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Baş Danışmanı İbrahim Evrim , böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerini ilettiler.

İl Müdürü Adem Koca , Ulusal Turunçgil Konseyi ile imzalanan protokolle ortaklaşa yürütülen çalışmaların iki kurum açısından çok faydalı olacağını , bu iş birliğinin hem Mersin hem de eğitim camiası açısından önemli olduğunu ifade etti.