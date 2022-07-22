MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE BİR İLKE İMZA ATIYOR

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarında görev yapan kursiyerler ve öğretmenler ile köylerde çocuklara saç bakım hizmeti verecek.

Mersin genelinde 73 alanda açtığı 3843 kurs ile Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme alanında en başarılı İl olan Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü , Mersin'de bir ilke daha imza atarak '' Güzellik ve Saç bakım Hizmetleri '' alanı Kursiyer ve öğretmenleri ile köylerde çocuklarla buluşarak saç bakım hizmeti vermeye başlıyor.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada , '' 'KURSİYERLER ÇOCUKLARLA BULUŞUYOR' projesi kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerinde görevli kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz çocuklarımızı yazın da yalnız bırakmıyor. “ Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğretmen ve kursiyerlerimiz ” her hafta cuma günü farklı bir köyde çocuklarımızın saç bakımlarını yapacaklar.İlk buluşma 22 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de Toroslar Musalı Köyü’nde gerçekleştirilecek olup tüm çocuklarımızı bu etkinliğimize davet ediyoruz.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 73 alanda 3843 çeşit kursumuz ile her hafta cuma günü farklı bir etkinlikle sürpriz yapmaya devam edeceğiz '' dedi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak % 16,90 kurslardan yararlanma oranı ile Türkiye geneli Kurslardan yararlanma oranını( % 7,46 ) iki kattan fazla geçmiş bulunmaktayız diyen İl Müdürü Koca tüm vatandaşları kurslara davet etti.