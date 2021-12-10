"MERSİN HAVACILIK UZAY VE OTOMASYON BİLİM ŞENLİĞİ" BAŞLADI

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen ve Mersin CNREXPO Fuar Alanı' nda 09-10-11 Aralık 2021 tarihleri boyunca sürecek olan "Mersin Havacılık Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği"nin açılışı, Mersin Valisi Ali İhsan SU, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca ve il protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Öğrencilerin ve 7'den 70'e tüm Mersin halkının havacılığa, bilime ve teknolojiye olan ilgisini artırılmasının hedeflendiği "Mersin Havacılık Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği" nde yaptığı açılış konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ülkemizde havacılık ve uzay çalışmalarındaki gelişmeleri ve atılan büyük adımları gururla izlediklerini ve bu alanda TÜBİTAK başta olmak üzere tüm kurumlarımızla iş birliği içinde projeler üreterek, ülkemizdeki bilimsel gelişmelere her türlü desteği sağlamaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Renkli anların yaşandığı şenlikte öğrencilerin ve öğretmenlerin hazırladıkları projeler ve çeşitli etkinlikler büyük ilgi gördü.

Mersin Havacılık Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği"nde Robotik kodlama, drone yapımı, mini roket yapımı, radyo kontrollü uçak eğitimleri, uçak ve araç simülatörleri, STEM atölyeleri, yaratıcı yazma ve drama etkinlikleri, yamaç paraşütü eğitimleri, planetaryum ve teleskop gözlemleri gibi 32 atölye ve gösteri deneyleriyle zenginleştirilmiş faaliyetlerin yanı sıra Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü TÜBİTAK, Erasmus, eTwinning, Patent, Hayat Boyu Öğrenme Kurumları, KARGEM, EBA proje faaliyetleri de sergilenecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca, Mersin CNREXPO Fuar Alanı' nda 09-10-11 Aralık 2021 tarihleri boyunca sürecek olan "Mersin Havacılık Uzay ve Otomasyon Bilim Şenliği"ne tüm halkı davet etti.