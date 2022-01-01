MERSİN GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE MEÜ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi iş birliği protokolü Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından imzalandı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) arasında; eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlara yönelik hizmetlerin yürütülmesini ve kurumlararası iş birliğinin çerçevesini oluşturmayı amaçlayan protokol Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından imzalandı.

Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEÜSEM) Toplantı Salonu’nda gerçekleşen protokol imza törenine; Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Cafer Bozkurt, Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı ve MEÜSEM Müdürü Doç. Dr. Esma Dumanlı Kadızade katıldı.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından imzalanan protokol kapsamında; Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilecek sosyal etkinlik, bilimsel çalışma ve bilimsel araştırma projelerine Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa uygun göreceği yer ve zamanlarda laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, spor salonu gibi tesislerden yararlanılması, gerekli durumlarda akademik destek sağlanmasına ilişkin esas ve yükümlülükler hayata geçirilecek.