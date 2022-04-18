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MERSİN EAFL BAŞARISI İLE MSÜ SINAVLARINA DAMGASINI VURDU
27 Mart 2022 Pazar günü yapılan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'nda Mersin Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi büyük başarı elde etti.
EĞİTİM 18.04.2022, 10:09
27 Mart 2022 Pazar günü yapılan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı'nda Mersin Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi büyük başarı elde etti.
Mersin Yenişehir İlçesi Eyüp Aygar Fen Lisesi Öğrencileri , açıklanan Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme sınav sonuçlarına göre ; ilk 500'de 9 , 1000'de de 15 kişi ile yer alarak önemli bir başarıya imza attı.
Açıklanan sonuçlara göre ; Vahit Alper Ürkmez , Türkiye 6.sı ,
Kerem İnce , Türkiye 128.si ,
Kağan Can , Türkiye 131.si ,
Anıl Karaslan , Türkiye 134.sü ,
Batuhan Turna , Türkiye 190.sı oldu.
Okul Müdürü İmran Bağdemir , sınav sonuçlarını değerlendirirken yaptığı kısa açıklamada , '' Tüm ekibimizi,öğrencilerimizi tebrik ederiz.Sırada YKS var.Umudumuzsunuz '' dedi.
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