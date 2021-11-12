MERSİN'DE REKOR PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 yıllık süreyi kapsayan promosyon sözleşmesi 6050 TL gibi rekor bir değerle Yapı Kredi Bankası ile imzalandı.

Mersin'de bugüne kadar yapılan en iyi promosyon anlaşması olarak tarihe geçildiğinin altını çizen Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan promosyon anlaşması Türk Eğitim-Sen farkıyla 3 yıllığına 6050 Tl olarak Mersin'de tarihe geçtik. Mersin İl Mili Eğitim Müdürlüğü Türk Eğitim-Sen temsilcimiz Mustafa Duru, sendikamızı temsilen promosyon sözleşmesine katılmıştır. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.