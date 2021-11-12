Son Dakika
MERSİN'DE REKOR PROMOSYON SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 yıllık süreyi kapsayan promosyon sözleşmesi 6050 TL gibi rekor bir değerle Yapı Kredi Bankası ile imzalandı.
EĞİTİM 12.11.2021, 16:12
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 3 yıllık süreyi kapsayan promosyon sözleşmesi 6050 TL gibi rekor bir değerle Yapı Kredi Bankası ile imzalandı.
Mersin'de bugüne kadar yapılan en iyi promosyon anlaşması olarak tarihe geçildiğinin altını çizen Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılan promosyon anlaşması Türk Eğitim-Sen farkıyla 3 yıllığına 6050 Tl olarak Mersin'de tarihe geçtik. Mersin İl Mili Eğitim Müdürlüğü Türk Eğitim-Sen temsilcimiz Mustafa Duru, sendikamızı temsilen promosyon sözleşmesine katılmıştır. Kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
17
açık
Namaz Vakti 12 Kasım 2021
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:18
|Akşam
|17:42
|Yatsı
|18:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6