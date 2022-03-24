MERSİN'DE 'POP-UP DİNNER' ETKİNLİĞİ
InogarArt ve Atölye Mersin tarafından farklı disiplinlerden girişimcilerle networking ve işbirliği fırsatları oluşturmak üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 'bakliyata alternatif bakış' temasıyla düzenlenen 'Pop-Up Dinner' etkinliği, Toros Üniversitesi Aşçılık Programı ve Yayla Agro Ar-Ge Merkezi işbirliği ile Mersin’de ilk defa gerçekleştirildi.
'Pop-Up Dinner' öncesinde düzenlenen atölyede, Mersin’de kültür, sanat, spor gibi alanlarında kilit rollerde olan isimlerden oluşan katılımcılar bir araya gelerek, Inogar Kooperatifi, InogarArt ve Atölye Mersin hakkında bilgi edindi, sektörlerin durumunu değerlendirerek girişimciliğin desteklenmesi için işbirliği ve yol haritası üzerine fikirler geliştirdi.
Inogar Mersin’de gerçekleştirilen 'Pop-Up Dinner' etkinliği kapsamında, Toros Üniversitesi Aşçılık Programı öğrencileri mutfağın sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini de keşfetme fırsatı yakalarken, şefler o güne özel ilk defa oluşturdukları menüde bilgi ve deneyimlerini özgürce yansıtma şansına eriştiler. Etkinlik ile toplulukların kaynaşması için mekan ve ortam desteği sağlanmış oldu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19