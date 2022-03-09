MERSİN'DE ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

9 Orman işletme müdürlüğünde gerçekleşen eğitimlere Yangınla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, işletme müdürleri, müdür yardımcıları, şefler, teknik elemanlar, orman muhafaza memurları ve gönüllüler katıldı. Eğitimde yangın öncesi yapılması gereken halkın bilgilendirilmesi, ormanların bakımı, araçların bakımı, binaların bakımı, ulaşım telsizlerinin bakımı, yangında kullanılan alet edevat eksikliklerinin giderilmesi konularına değinildi. Ayrıca yangın mevsiminde yapılması gereken ekiplerin denetlenmesi, büyük yangın organizasyonu, yangın ihbarının alınmasından yangının söndürülmesine kadar geçen süreçte yapılması gerekenler, yangın sonrası yapılması gereken büro işleri, yangın anında haberleşme konularında bilgiler verildi.