MERSİN'DE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER GERİ DÖNÜŞÜMLE KÜTÜPHANE KURDU

Mersin Mezitli Kaymakamlığı ve Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde Mezitli İTO Şehit Mehmet Güçlü İlk ve Ortaokul'unda “Sıfır Atık Kütüphanesi ve Geri Dönüşüm Parkı” projesi ile kütüphane açılışı gerçekleşti.

Atık malzemelerin geri dönüştürüldüğü, hobi bahçeleri, dinlenme ve oyun alanlarının olduğu “Sıfır Atık Kütüphanesi ve Geri Dönüşüm Parkı” Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu,Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç’ın katılımları ile açılış töreniyle öğrencilerin hizmetine girdi.

Milli Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” sloganı ile başlattığı proje kapsamında Mezitli ilçesinin okullarında açılan kütüphanelere bir yenisi daha eklenerek atık malzemeler ile kurulan kütüphanede öğrencilerin açık havada ders işlemesine, oyun oynamasına ve kitap okumasına olanak sağlayacak tüm detayların düşünüldüğü "Sıfır Atık Kütüphanesi ve Geri Dönüşüm Parkı" öğrencilerin hizmetine girdi.

İTO Şehit Mehmet Güçlü İlk veOrtaokulu, 'Sıfır Atık' ve 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projelerini okul bahçesinde kurdukları yeni kütüphanede birleştirdi. Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinesinde yapımı gerçekleştirilen kütüphane ve geri dönüşüm parkı öğretmen ve öğrencilerin el birliğiyle ortaya çıkmıştır.