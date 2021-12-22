MERSİN'DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in başlatmış olduğu "KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK" projesi kapsamında Mersin'de kütüphanesi olmayan 296 okulun kütüphaneleri tamamlandı.

Mersin'de 296 okulun kütüphanelerinin tamamlanması üzerin Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Öğrencilerimiz ve eğitim camiamız adına bu hayırlı işte emeği geçen başta sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve Sayın Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere herkese şükranlarımızı sunuyorum" dedi.