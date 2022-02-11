MERSİN'DE HAFTANIN ÖĞRETMENİ SAKİNE KILIÇ

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü , her hafta kendi alanlarında gerçekleştirdikleri örnek çalışmalarla mesleklerinde fark oluşturan öğretmenleri ödüllendirmeye devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca , Bu hafta haftanın öğretmeni olarak belirlenen Toroslar Çukurova İlkokulu'nda görev yapan Sakine Kılıç'a başarılı çalışmaları ve eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti ve ödülünü takdim etti.

Öğretmen Sakine Kılıç da , bu ödülün onun için çok kıymetli ve motive edici olduğunu dile getirerek İl Müdürüne şükranlarını ifade etti.