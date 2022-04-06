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MERSİN'DE "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" EĞİTİMİ VERİLDİ
Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, emniyet personeli, özel güvenlik görevlisi ve vatandaşlara 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.
EĞİTİM 06.04.2022, 10:33 06.04.2022, 10:37
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anamur, Gülnar, Tarsus ve Toroslar ilçesinde emniyet personeli, özel güvenlik görevlisi ve çeşitli mahalle sakinlerinden oluşan bin 234 kişiye 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, ' En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimi verildi.
Eğitimlerde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi.
Kaynak: İHA
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