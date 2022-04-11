MERSİN'DE 'ÇOCUKLARDA BİLİNÇLİ EKRAN KULLANIMI PROJESİ' SÜRÜYOR

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklarda teknoloji bağımlılığı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmanın yanı sıra tedavi planlamak için hayata geçirilen projenin üçüncü oturumu Macit Özcan Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Pandemi ile daha da önemli hale gelen projenin üçüncü oturumuna aileler ve çocuklar birlikte katıldı. Ailelerin yanı sıra oturuma farklı okullardan öğretmenler, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleri de katılım sağladı.

Etkinlikte ebeveynler ve çocuklar rolleri değişti

Aileler ve çocuklarla yürütülen üçüncü oturumda; Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapan Uzman Psikolog Yücel Şavklı, Çocuk ve Genç Psikiyatristi Aybüke Tuğçe Mustan, Çocuk ve Genç Psikiyatristi Uzman Dr. Ceren Söğüt Direk tarafından 3 grup oluşturuldu ve bir drama çalışması gerçekleştirildi. Ebeveynler çocuklarıyla yer değiştirerek evde ekran kullanım süreleri ile ilgili sıklıkla yaşadıkları bir sahneyi canlandırdı. Rol değişimiyle ebeveynler ve çocukların karşı tarafın rolüne girip ne hissettiğini anlaması amaçlandı. Uzmanlar etkinliğin sonunda aileler ve çocuklardan olumlu geri bildirim aldı.



“Ailelerde süreç içerisinde ciddi ilerlemeler olduğunu gözlemleyebiliyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesinde görev yapan Uzm. Psikolog Yücel Şavklı, pandemi ile birlikte ekran kullanım sürelerinin uzadığını, bunun çağın en büyük problemlerinden biri haline geldiğini ifade ederek, “Kliniğe de en çok başvuru bu alanda olmaya başladı ki, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu anlamda bir çalışma hazırladık. Bugün üçüncü oturumu tamamladık. Hem ebeveyn hem çocukla birlikte canlandırmaların olduğu bir oturumdu. 4 oturumun sonunda da bizlere destek veren misafir hocalarımızla birlikte hedeflediğimiz noktalara ulaşmayı planladık. Ailelerde de şu süreç içerisinde ciddi ilerlemeler olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bununla ilgili geri bildirimler alıyoruz” dedi.



“Güzel bir katılım oldu”

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Uzman Dr. Ceren Söğüt Direk, teknoloji bağımlılığının diğer bağımlılık türleri gibi olmadığını, hayattan tamamen çıkarılamayacağını belirterek, “Teknolojinin olmadığı bir hayat düşünülemiyor. Bunun sonucunda da aslında biz ‘teknolojiyi nasıl bilinçli ve etkin kullanabiliriz’ konusunu ailelerle çalışmak istedik. Bu oturumdaki amacımız anneler ve çocuklar rolleri değiştiği zaman aslında duygular birbiriyle nasıl değişiyor bunu anlamak. Karşıdakinin ne hissettiğini yani anne bir şey söylediğinde, bir sınır koyduğunda acaba çocuk ne hissediyor? Ya da çocuk anne olduğunda kendi çocuğu ne gibi önerilerde bulunuyor? Bunları gördük. Çok ilginç durumlar ortaya çıktı. Güzel bir katılım oldu” diye konuştu.

Çocuk ve Genç Psikiyatristi Aybüke Tuğçe Mustan da ebeveynlerin ve çocukların rolleri değişmesinin empati yapmayı da geliştirdiğini anlatarak, “Bütün ebeveynler çocukları için iyi şeyler istiyorlar tabii ki ama acaba bunu ifade edebiliyorlar mı? Anne, baba çocuğun duygularını anlayabiliyor mu? Dolayısıyla bu rol değişiminin amacı her kişinin karşı tarafın rolüne girip ne hissettiğini anlamasıydı. Çok iyi geribildirimler de geldi ailelerden. Çocuklar da güzel çözümler buldu. Mesela anne, babalarının bulamadığı çözümleri çocuklar anne, baba rolüne girdiklerinde buldu. Bu atölyenin amacı buydu” ifadelerini kullandı.