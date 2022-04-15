MERSİN'DE ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ İÇİN 'RENKLİ ETKİNLİKLERİM' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Mezitli Şehit Yaşar Yıldırım İlkokulu Anasınıfı B Şubesi öğrencileri ve öğretmenleri Hilal Tutaysalgır Özkale'nin de yer aldığı Mersin ve İstanbul’dan proje ortaklarının uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı ‘eTwinning’ platformunda paylaşılan 'Renkli Etkinliklerim' projesine, 9 Türk öğretmen, yaklaşık 100 öğrenci ve velileri katılıyor.



Okul öncesi öğretmeni Hilal Tutaysalgır Özkale, proje çerçevesinde öğrencilerin 4 ana tema üzerinden ilkokula hazırlık çalışmaları yaptıklarını ve proje sürecinde WEB0.2 araçlarını aktif olarak kullanmayı öğrendiklerini söyledi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. döneminde başlayan projenin, yaygınlaştırma çalışmaları ile devam edeceği belirtildi.