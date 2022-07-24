MERCİ ÖĞRENCİLERİ YKS TERCİH GÜNLERİNİ BEKLİYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi’nin öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmeti veren “MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi” hizmetlerini sürdürüyor.

Yenişehir ilçesinde yer alan MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik ve rehberlik danışmanlık desteğinin yanı sıra, küçük yaş grupları için de oyun terapisi desteği veriliyor. Ayrıca “Kent Turu” projesi ve motivasyon etkinlikleri ile de öğrencilerin hem sınav kaygısı hafifletiliyor hem de sosyalleşmeleri sağlanıyor. Hafta içi her gün 3 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 rehberlik uzmanı ile hizmet veren merkezde kaygı bozuklukları, depresyon, travma, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, öfke problemleri, aile içi ve akran zorbalığı gibi konularda öğrencilere hizmet sağlanıyor. Psikoterapi desteği çocuk, ergen ve ailelere yönelik veriliyor. Görüşmeler yüz yüze yapıldığı gibi, online olarak da sağlanabiliyor.

MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak görev yapan Asena Akatürk, “Amacımız Mersin’deki tüm öğrencilere, akademik hayatlarında zorlandıkları durumlarda yardım sağlamak ve onun dışında da gündelik hayatlarında, ailevi yaşantılarında, sosyal yaşantılarında, okul yaşantılarında karşılaştıkları zorluk ve sıkıntıları saptayıp, onlara kişisel farkındalıklar oluşturarak, baş etme stratejileri geliştirmelerini sağlamak. Merkezimiz bugüne kadar 945 kişiye 7 bin 948 seanslık hizmet vermiştir” dedi.

Psikolog Özlem Özkan ise küçük yaş gruplarıyla çalışırken oyun terapisinden faydalandıklarını belirterek, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı için MOXO dikkat testi uyguladıklarını söyledi. ‘Attentioner Dikkatimi Topluyorum’ programıyla öğrencilere dikkatlerini odaklama, zamanı yönetme, dikkati bölme gibi becerileri kazandırmayı amaçladıklarını ifade eden Özkan, “Ergenlik sürecinde bazı biyolojik ve psikolojik değişimler gözlemleniyor. Bu değişikliklerle baş etmekte güçlük çeken öğrencilerimize, bilişsel ve davranışçı terapi yöntemi ile düşünce, duygu ve davranış örüntülerini yeniden oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda da öğrencilerimizde olumsuz otomatik düşüncelerin yerini, daha işlevsel düşünceler alıyor” diye konuştu.

Sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer, öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşması ve sosyalleşmeleri için projeler yaptıklarını söyleyerek, “2021-2022 yılları içerisinde merkez ve ilçelerimizde bulunan kurs merkezlerimizden faydalanan bin 500 öğrencimizle, motivasyon etkinliklerimizi gerçekleştirdik. 2021 yılında merkez ve kırsalda yaşayan, özellikle hizmetlerimize erişim noktasında güçlük çeken dezavantajlı öğrencilerimiz için de ‘Kent Turu’ projemizi hayata geçirdik. Bu programda öğrencilerimize kültür, sanat, spor gibi alanlarda çeşitli aktiviteler düzenleyerek hem keyifli bir gün geçirmelerini, hem kentimize ait tarihi ve kültürel değerleri görmelerini, hem de hizmetlerimiz hakkında bilgi edinmelerini amaçladık. 11 tur gezisi düzenleyerek, 324 öğrencimize ulaştık” ifadelerini kullandı.

Merkezi Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nde rehber öğretmeni olarak görev yapan Canan Serin, MERCİ’de açıldığı günden bugüne dek rehberlik dalında 465 öğrenciye 3 bin 455 bireysel ve grup olarak seans gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu rehberlik hizmetimizin adı altında bireyin kendini tanıması, bununla birlikte okuma alışkanlıklarını edinmesi, ortaöğretim başarı puanını yükseltmek adına farklı öğrenim stillerinin uygulanması, ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlara yönelik deneme çalışmalarının yapılması, bu deneme çalışmalarıyla birlikte optik kodlama, zaman yönetimi, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri, ayrıca deneme sonucunda konu analizinin nasıl yapılması gerektiğine dair çalışmalar, edinilen bilgiyi uzun süre bellekte saklayabilme becerisi ve buna benzer birçok hizmetler veriyoruz” şeklinde konuştu.

25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz tercih danışmanlığı yapılacak

Serin, üniversite tercihi yapacak tüm öğrencileri 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında Kongre Merkezi’nde yapılacak olan tercih günlerine davet ederek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda saat 09.00 ile 18.00 aralığında, alanında yetkin ve rehber öğretmenlerimiz bu hizmeti sunacaklardır. Aynı zamanda bazı devlet ve vakıf üniversitelerimizden de üniversite temsilcileri aramızda olacaktır. Öğrencilerimiz merak ettikleri soruları, birebir üniversite temsilcilerinden öğrenebilecekler. YKS tercih günlerine, uzak ilçelerde yaşayıp gelemeyen öğrencilerimiz için de, ilçelerdeki belediyemizin kurs merkezlerindeki rehber öğretmenlerimiz yardımcı olacak. Öğrencilerimizin YSK tercih sürecini, akıllarındaki tüm sorulara cevap alabilecek bir şekilde geçirmeleri ve doğru tercih yapabilmeleri adına onları 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında, hafta sonu da dahil olmak üzere saat 09.00 ile 18.00 arası Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmetimize çağırıyoruz” dedi.