MEM VEKİLİ BAŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTI

81 İlin Milli Eğitim Müdürü ile bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; toplantıda okulları sağlıklı bir şekilde açık tutmak için gerçekleştirilecek tedbirler ele aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda uyum haftasının ve ilk günün değerlendirmesi yapıldı, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açık tutulması için uygulanacak tedbirler ele alındı.

Toplantının ardından Mersin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kutlu Tekin Baş başkanlığında , 13 İlçe Müdürleri ile yüz yüze eğitimin sağlıkla sürdürülmesi bağlamında istişare toplantısı yaptı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Kutlu Tekin Baş, " Sağlık Bakanlığı ve birlikte hazırlanan ‘Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi’nde belirtilen önlemlerin takipçisi olacağız. Okulları sağlıklı bir şekilde açık tutmak için birlik içerisinde elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.