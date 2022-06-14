KURS MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ YKS ÖNCESİ KONSERLE STRES ATTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Kurs Merkezi öğrencileri, bu hafta sonu yapılacak YKS öncesi konserle stres attı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği prensibi doğrultusunda faaliyet gösteren ücretsiz Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, öğrencileri için sınav öncesi motivasyon etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Kurs Merkezi öğrencileri için Erdemli ilçesi Saim Gökuş Parkında bir konser etkinliği gerçekleştirdi. Üniversite adayı gençler, etkinlikte birlikte şarkılar söyleyip açık havanın tadını çıkararak, YKS öncesi moral buldu.

“Sahilde çok güzel bir etkinlik”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler için düzenledikleri motivasyon etkinliklerini tamamladıklarını belirterek, “YKS öncesi Erdemli Kurs Merkezimizdeki öğrencilerimiz ve ailelerimize moral olsun diye böyle bir konser düzenledik. Bizler de bugün Erdemli’de hem öğrencilerimizle hem ailelerimizle birlikte sınav öncesi stres atıyoruz. Çok güzel bir konser oluyor. Hepimiz memnunuz. Öğrencilerimiz daha çok açık hava konserleri bekliyordu bizden. Ortam çok güzel, hava da güzel. Sahilde çok güzel bir etkinlik oluyor” dedi.

Öğrenciler YKS öncesi moral buldu

Öğrencilerden Sena Kavzak da etkinlikte çok eğlendiklerini belirterek, “Çok stres dolu bir süreçti, aynı zamanda eğlenceli, güzel günlerimiz de geçti. Gerek hocalarımız gerek ders ortamımız çok güzeldi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, bizim için bir moral etkinliği düzenledi, bunun için ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz, şu anda eğleniyoruz, güzel kafa dağıttık. Sınava bomba gibi gireceğiz buna inanıyorum, başaracağız” diye konuştu.