KOCA ŞAMPİYON ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, okul-veli-öğretmen işbirliğinin eğitimin her kademesinde çok önemli olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Barbaros İlkokulu’nun artistik jimnastik, kungfu, yüzme, satranç, trambolin gibi branşlarda şampiyon olan öğrenciler ile öğretmenlerini misafir etti. Eğitimin sadece okullardaki akademik başarıyla sınırlı olmadığını, okul dışı etkinliklerin sportif, kültürel ve sanatsal çalışmaların çocukların beden ve ruh sağlığının gelişiminde çok etkili ve önemli olduğunu söyleyen Koca, "Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hepsini yürekten tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. Çocukların başarılarında emeği geçen tüm meslektaşlarına ve velilere de teşekkür eden Koca, "Hiçbir başarı tesadüf değildir. Okul-veli-öğretmen işbirliği, eğitimin her kademesinde çok önemli" diye konuştu.