KOCA: "ÖĞRENCİLERİMİZİ NOTLARI İLE DEĞİL YÜREKLERİNDE SEVGİ İLE BAĞRIMIZA BASIYORUZ"

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılının I. Döneminin sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü yayınladıı mesajda şu ifadelere yer verdi;

Birçok zorluğun üstesinden gelerek 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı 1. kanaat dönemini eğitim-öğretim faaliyetlerini yüz yüze sürdürerek sağlıkla, başarıyla tamamladık. Bu süreçte el birliği yaparsak aşamayacağımız güçlük olmadığını da hep birlikte deneyimledik. Bu anlamda tüm meslektaşlarıma, öğrencilerime ve velilerimize yürekten teşekkür ediyor, 2. kanaat dönemini de hep birlikte sağlıkla geçirmeyi temenni ediyorum.

"Öğrencilerimiz bizim için en kıymetli varlıklardır"

Öğrencilerimiz bizim için en kıymetli varlıklardır. Onları notlarıyla değil yüreklerinde sevgiyle, gösterdikleri emekle, gözlerindeki ışıkla değerlendiriyor, bağrımıza basıyoruz. Öğrencilerimiz tatillerini bol bol dinlenerek, oyun oynayarak, kitap okuyarak, aileleriyle ve sevdikleriyle vakit geçirerek en verimli şekilde değerlendirsinler. Onların okumaları, hayata bilinçle, bilgiyle hazırlanmaları bizlerin en büyük temennisidir. Bu temenniyle bir Kitap Toplama Kampanyası başlattığımızı tüm hayırsever vatandaşlarımıza duyurmak isterim.

"Sorumlu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın bağışladıkları kitapları almak için her zaman hazırlar"

Vatandaşlarımız, okudukları kitapları evlerine en yakın okulumuza götürerek bağışlayabilir, öğrencilerimizin aydınlık geleceğine katkı sunabilirler. Vatandaşlarımızın okullarımıza ulaşma imkanları yoksa her ilçemizde kurmuş olduğumuz koordinasyon merkezlerimize bir telefonla ulaşabilirler. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki sorumlu arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın evlerine giderek bağışladıkları kitapları almak için her zaman hazırlar. Bizlerin tüm gayesi vatandaşlarımızla el birliği içinde evlatlarımızın daha çok kitaba ulaşabilmesini sağlamak, onların iyi eğitim almaları yanında kültürel birikimlerine de katkı sağlamaktır.

"Milli Eğitim Bakanlığımız çok önemli bir çalışma daha başlattı"

Bu ara tatilde Milli Eğitim Bakanlığımız çok önemli bir çalışma daha başlattı. Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurarak öğretmenlerimizin MEBBİS ya da e-devlet şifreleriyle kolayca ulaşabileceği ve seminerlerini tamamlayabileceği bir ağ kurdu. Öğretmenlerimiz ÖBA sayesinde 9 farklı konuda kolayca eğitim alabilecek, seminerlerini tamamlayan öğretmenlerimiz MEBBİS üzerinden e-sertifikalarına sahip olabileceklerdir. Tüm meslektaşlarımı bu kıymetli eğitimlerden istifade etmeye davet ediyorum.

Dinlendiğimiz ve gelişmeye devam ettiğimiz bir tatil sürecinin ardından tüm enerjimizle yeniden buluşmak üzere hepinize esenlikler ve iyi tatiller diliyorum.