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KOCA: "MERSİN BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞTIR"
"TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Mersin'i temsil eden takımlar için Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımları ile TEKNOFEST sergi ve ödül töreni düzenlendi.
EĞİTİM 20.10.2021, 15:35
"TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Mersin'i temsil eden takımlar için Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın katılımları ile TEKNOFEST sergi ve ödül töreni düzenlendi.
"TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali"nde Mersin'i temsil eden takımlar için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST sergi ve ödül töreninde konuşma yapan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Milli Kalkınma Hamlesi kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ilimiz büyük bir başarıya imza atmıştır. Projelerde görev alan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.
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