KOCA : '' EĞİTİMİN NİTELİĞİNİ YÜKSELTMEK TEMEL HEDEFİMİZ ''

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin’de eğitimin niteliğini yükselmenin en temel hedefleri olduğunu söyledi.

Koca, ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Tüm ilçe müdürlerinden ilçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Koca, "İlimizde eğitimin niteliğini yükseltmek temel hedefimizdir. Özellikle bakanlığımızca yürütülen ’Temel eğitimde 10 bin okul’, ’Çevre dostu bin okul’ gibi projelerin sürdürülmesine, eğitimin niteliğini artıracak her türlü projenin geliştirilmesine çok önem veriyoruz. Açıklanan LGS sonuçlarına göre okul rehberlik servislerinin çalışmaları ve çocuklarımızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda okullarımıza yönlendirilmesi de çok önemli bir husus. Tüm meslektaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.