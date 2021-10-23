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KOCA, BOZYAZI’DA OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Bozyazı ilçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği temsilcileriyle buluştu.

EĞİTİM 23.10.2021, 14:37 23.10.2021, 23:50
KOCA, BOZYAZI’DA OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLERLE BULUŞTU

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Bozyazı ilçesinde okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği temsilcileriyle buluştu. Koca, eğitime verdikleri katkılar için öğretmenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Koca, Bozyazı’da bir dizi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında, Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan’ı makamında ziyaret eden Koca, eğitim ve öğretime verdiği önem ve katkılarından dolayı Kaymakam Kalkan’a teşekkür etti. Kaymakam Kalkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve bir süre sohbet edilmesinin ardından ziyaret sona erdi.

Koca, Kaymakamlığı ziyaretinin ardından, Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ile birlikte okul müdürleri, okul aile birliği temsilcileri ve öğretmenlerin katılımı ile ilçedeki eğitim ve öğretim ile ilgili durum değerlendirmesi yaptı. Koca, eğitim ve öğretimin daha da ileri seviyeye taşınabilmesi, kalitesinin daha da arttırılması, gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak olan çocuklarımızın her alanda sağlıklı düşünebilen birer birey olarak yetiştirilmesi yönünde yapılacak olan her türlü çalışmada kendilerine düşen görevleri yapmaya hazır olduğunu söyledi. Koca,” İl Milli Eğitim olarak tüm öğretmenlerimizin her daim emirlerinde olduğumuzu belirtmek isterim. Eğitim ve öğretime vermiş olduğunuz değerli katkılarınız ve emeğiniz için ayrıca toplantıya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Toplantı, katılımcıların istek ve sorunlarının dinlenmesinin ardından sona erdi.

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