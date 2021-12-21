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KARİYER MERKEZİNDEN YETENEK DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Yetenek Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor.

EĞİTİM 21.12.2021, 10:24 21.12.2021, 10:51
KARİYER MERKEZİNDEN YETENEK DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Yetenek Dönüşüm Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kentin paydaşlarıyla uygulamaya konulacak proje ile “kariyer rehberliği, mesleki eğitim, iş arama becerileri ve istihdam çalışmaları” başta olmak üzere kurumların sağladığı birçok hizmetin tek çatı altında verilmesi hedefleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi’nin moderatörlüğünde düzenlenen programa, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mikail Eren, merkez ilçelerin halk eğitim müdürleri, Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Geliştirme Merkezi yetkilileri ve Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı temsilcileri katıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından kurumlar arası iş birliği çerçevesinde hayata geçirilecek Yetenek Dönüşüm Projesi’nde "kariyer rehberliği, mesleki eğitim, iş arama becerileri ve istihdam çalışmaları” başta olmak üzere kurumların sağladığı birçok hizmetin tek çatı altında verilmesi hedefleniyor. Yetenek Dönüşüm Projesi yürütümünde açılacak programlara göre yine ilgili kurum ve kuruluşları projeye dahil edilerek projenin kapsamı genişletilecek.

Yetenek Dönüşüm Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde halk eğitim merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliğinde açılacak mesleki eğitim kursları, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olacak. Mesleki eğitim programlarına alınacak kursiyerlerin belirlenmesi noktasında komisyonla hareket edilecek. Yapılacak mesleki eğitim programlarından sonra pandemi koşullarına uygun olarak fiziki ya da dijital ortamlarda “kariyer günleri, tecrübe paylaşımı, profesyonellerle buluşma” gibi etkinliklerle mesleğin iş bulma olanakları, çalışma koşulları ve iş gücü piyasasının beklediği nitelikler konusunda destekler sunulacak.

Büyükşehir Kariyer Merkezi’nin 2022 döneminde iş arayan, öğrenci, kursiyer ve işverenlere yönelik sunacağı ücretsiz hizmetlerden biri de kişilik envanteri olacak. Program kapsamında uygulanacak kişilik envanterleri ile adayların kişilik özelliklerine uygun meslekler ve yetkinlikleri alanında da çalışma yapılacak. Bu çalışma psikologlar tarafından da desteklenecek. 2022 döneminde "yetenek havuzu, ücretsiz özgeçmiş oluşturma, kurslara başvuru modülü, eğitim talep etme” gibi birçok içeriğe sahip bir kariyer sitesi kurulması da projeler arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kariyer sitesi için çalışmaları somutlaştırdıktan sonra paydaş kurumların görüşleri alınacak.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan ise projenin başlangıç aşamasından itibaren Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde olduklarını, İl Milli Eğitim bünyesinde ilk kez Kariyer Geliştirme Merkezi’ni kurarak projenin meslek liseleri kısmında genişlemesi sürecini yöneteceklerini söyledi.

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