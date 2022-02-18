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KAHRAMANIM ÇOCUK'UN KONUĞU YAZAR SERTBARUT
Mersin Mezitli İlçesi Mezitli İmamhatip Ortaokulu önderliğinde oluşturulan, Silifke’den, Tarsus’tan; Şanlıurfa’dan ve Azerbaycan’dan ortakları içeren Kahramanım Çocuk 2.0 e twinning projesi ile çocuklar edebiyatçılarla buluşmaya devam ediyor.
EĞİTİM 18.02.2022, 15:39 18.02.2022, 15:45
Mersin Mezitli İlçesi Mezitli İmamhatip Ortaokulu önderliğinde oluşturulan, Silifke’den, Tarsus’tan; Şanlıurfa’dan ve Azerbaycan’dan ortakları içeren Kahramanım Çocuk 2.0 e twinning projesi ile çocuklar edebiyatçılarla buluşmaya devam ediyor.
Türk edebiyatının önde gelen çocuk yazarlarından Miyase Sertbarut ile çevrimiçi olarak gerçekleşen söyleşiyi , Tarsus Ortaokulundan Türkçe öğretmeni Gözde Duran Aymış yönetti. 73 öğrenci ve 11 öğretmenin yer aldığı söyleşide yazarın ödüllü kitabı Yuan Huan’ın Kulubesi’nden konuşuldu. Salgının ayırdığı sanatın buluşturduğu bu söyleşide öğrenciler, öğretmenler ve yazar Sertbarut yaklaşık 1.5 saat sohbet etti.
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