İZ OKULLARINDA MESLEK TANITIM GÜNLERİ BAŞLADI

Mersin Yenişehir İlçesi Özel İz Okulları Fen ve Anadolu Lisesi , Meslek Tanıtım Programı dahilinde söyleşi gerçekleştirdi.

Özel İz Okulları Fen ve Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi , '' Meslek Tanıtımı Programı '' dahilinde , Toros Devlet Hastanesi Doktorlarından Ahmet Arif Arslan'ı öğrencileri ile buluşturdu. Okul Konferans salonunda gerçekleşen söyleşi programında , DR. Ahmet Arif Arslan , okul öğrencilerine ilkokuldan Üniversiteye eğitim süreci ve Doktorluk mesleği hakkında detaylı bilgi vererek tecrübelerini paylaştı.