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İTO ŞEHİT MEHMET GÜÇLÜ OKULUNDAN ÖRNEK ÇALIŞMA
Mezitli Kaymakamlığı ve Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Mezitli İTO Şehit Mehmet Güçlü İlk ve Ortaokulunda örnek bir çalışma gerçekleştirildi.
EĞİTİM 14.01.2022, 14:12
Mezitli Kaymakamlığı ve Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinesinde Mezitli İTO Şehit Mehmet Güçlü İlk ve Ortaokulunda örnek bir çalışma gerçekleştirildi.
Mezitli Kaymakamlığı ve Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim’in koordinesinde Mezitli İTO Şehit Mehmet Güçlü İlk ve Ortaokulu’nun “Geri Dönüşüm Parkı ve Sıfır Atık” kütüphane açılışı 17 Ocak pazartesi günü saat 14:00 de gerçekleşecek.
Mersin Mezitli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “Geri Dönüşüm Parkı ve Sıfır Atık” Projesi kapsamında atık malzemelerin değerlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Mezitli İTO Şehit Mehmet Güçlü İlk ve Ortaokulu’nda 17 Ocak pazartesi günü gerçekleşecek.
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