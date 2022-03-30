“IŞIK, GÖLGE, SİLÜET, FOTOĞRAF ATÖLYESİ” KURSU BAŞLADI

Mersin Fotoğraf Derneği koordinesinde Adem Karakaya danışmanlığında 21 Mart’ta başlayan “Işık, Gölge, Siluet Fotoğraf Atölyesi” kursiyerlere; kompozisyon öğeleri, ışık ve yönleri, gölgenin oluşumu, gölgenin fotoğrafa etkileri, silüetin oluşumu, silüet çekimlerinin mantığı, ışık, gölge, siluet fotoğrafı kompozisyonu oluşturma tekniği hakkında biilgiler verecek.

“DERNEĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTI”

Mersin Fotoğraf Derneği Başkanı Hayrettin Kırdı, MFD’nin yaklaşık kırk yıllık bir dernek olduğunu belirterek derneğin hem Mersin’de hem Türkiye’de fotoğraf alanında yadsınamayacak başarıları olduğunu söyledi. Başkan Kırdı “Derneğimiz yaklaşık kırk yıldır kentimiz ve ülkemiz için fotoğrafta çok önemli başarılara imza attı. Her zaman fotoğraf için önemli hedeflerimiz oldu. Şimdiki atölyemizde bu çalışmalarımızdan biri” dedi.

TEMEL FOTOĞRAF EĞİTİMİ ALAN HERKES KURSLARA KAYIT YAPTIRABİLECEK

Derneğin temel eğitim kursiyerlerine de eğitmenlik yapan Adem Karakaya yıllardır fotoğrafın içinde olduğunu ve fotoğrafta çeşitli başarıları Dernek sayesinde aldığını açıkladı. Karakaya; “Biz fotoğrafa başladığımızda Derneklerin önemi sayesinde kendimize ait yolu oluşturduk. Kursiyerlerimizi de bu başarıları elde etmeleri için yetiştiriyoruz. Yalnız buradaki fark kursiyerlerimizin temel eğitim almaları. Bu kursumuz ileri seviyede bir kurs olacağı için temel eğitim almaları şart. Bizler için kursiyerlerimizin başarıları övünç kaynağı olacak. Böylece onlar da ileride öğrenci yetiştirecekler. Derneğimizi ve bizleri onurlandıracaklar.” dedi.

Atölye sonunda Başta Mersin fotoğraf Derneği bünyesinde olmak üzere Mersin'in diğer salonlarında sergi ve görsel medya sunumları gerçekleştirilecek.